"Chi era davvero Piero Angela". Berlusconi commuove tutti (Di sabato 13 agosto 2022) Tanti i messaggi dopo l'annuncio della morte di Piero Angela. Tra questi quello di Silvio Berlusconi che ha voluto ricordare il divulgatore scientifico con un ritratto di lui: "Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Piero Angela. Era un signore colto e gentile, rappresentava uno stile e un modo di fare televisione che ho sempre apprezzato". Su Facebook il leader di Forza Italia elogia "la sua professionalità e la sua cortesia". Entrambe - ricorda - "mancheranno al mondo dell'informazione televisiva. Sono vicino al dolore del figlio Alberto e dei familiari". Anche Enrico Letta ha voluto lasciare un suo messaggio: "Ricordo una giornata straordinaria a Cesenatico, qualche anno fa, in cui Piero Angela parlava agli studenti della Scuola di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Tanti i messaggi dopo l'annuncio della morte di. Tra questi quello di Silvioche ha voluto ricordare il divulgatore scientifico con un ritratto di lui: "Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di. Era un signore colto e gentile, rappresentava uno stile e un modo di fare televisione che ho sempre apprezzato". Su Facebook il leader di Forza Italia elogia "la sua professionalità e la sua cortesia". Entrambe - ricorda - "mancheranno al mondo dell'informazione televisiva. Sono vicino al dolore del figlio Alberto e dei familiari". Anche Enrico Letta ha voluto lasciare un suo messaggio: "Ricordo una giornata straordinaria a Cesenatico, qualche anno fa, in cuiparlava agli studenti della Scuola di ...

