“Chi c’era con lei a Cortina”. Ilary Blasi, si scopre tutto solo l’ultimo giorno (Di sabato 13 agosto 2022) Ilary Blasi saluta Cortina con una linguaccia in favore di fotocamera. Finita la vacanza sulle Dolomiti, dopo quella in Tanzania e la fuga a Sabaudia per la prima volta senza Totti, sembra prepararsi così al suo ritorno a casa, dove sicuramente sarà tormentata da gossip e paparazzi. Per il momento, infatti, ha sempre diffuso lei le immagini di questa sua prima estate senza il marito. Mai stata così attiva come in questo ultimo periodo su Instagram. Al contrario dell’ex Capitano della Roma, che a quanto pare si godendo il mare di Sabaudia con affianco la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Ilary Blasi, con chi era a Cortina Tornando a questi ultimi giorni trascorsi a Cortina, Ilary Blasi ha anche fatto una chiacchierata con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022)salutacon una linguaccia in favore di fotocamera. Finita la vacanza sulle Dolomiti, dopo quella in Tanzania e la fuga a Sabaudia per la prima volta senza Totti, sembra prepararsi così al suo ritorno a casa, dove sicuramente sarà tormentata da gossip e paparazzi. Per il momento, infatti, ha sempre diffuso lei le immagini di questa sua prima estate senza il marito. Mai stata così attiva come in questo ultimo periodo su Instagram. Al contrario dell’ex Capitano della Roma, che a quanto pare si godendo il mare di Sabaudia con affianco la sua nuova fiamma Noemi Bocchi., con chi era aTornando a questi ultimi giorni trascorsi aha anche fatto una chiacchierata con il ...

