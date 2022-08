Che Dio ci aiuti: perchè Lino Guanciale ha abbandonato la serie? La verità spunta solo adesso (Di sabato 13 agosto 2022) Lino Guanciale ha lasciato il set di Che Dio ci aiuti. I fan si interrogano sul motivo e, a rispondere, è lo stesso attore. Non è un periodo fortunato per Lino Guanciale. Sembra che la Rai non proporrà una seconda stagione de La dama velata, serie che vede protagonista lo stesso attore. Il sospetto è venuto ai telespettatori quando La Rai, settimana scorsa, ha cominciato a mandare in onda le repliche della prima stagione della fortunata fiction televisiva. La fiction ha avuto un grande successo, merito anche degli interpreti: Lino Guanciale e Miriam Leone. La fiction che andava in onda in prima visione assoluta, è tornata con le prime sei puntate. La cosa avrà reso felici i fan della serie e dei due attori protagonisti, ma ha fatto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022)ha lasciato il set di Che Dio ci. I fan si interrogano sul motivo e, a rispondere, è lo stesso attore. Non è un periodo fortunato per. Sembra che la Rai non proporrà una seconda stagione de La dama velata,che vede protagonista lo stesso attore. Il sospetto è venuto ai telespettatori quando La Rai, settimana scorsa, ha cominciato a mandare in onda le repliche della prima stagione della fortunata fiction televisiva. La fiction ha avuto un grande successo, merito anche degli interpreti:e Miriam Leone. La fiction che andava in onda in prima visione assoluta, è tornata con le prime sei puntate. La cosa avrà reso felici i fan dellae dei due attori protagonisti, ma ha fatto ...

AnnalisaChirico : Nell’Occidente dove Salman Rushdie rischia la vita in nome della libertà di espressione dobbiamo chiederci perché l… - rtl1025 : ?? 'Il problema non è il fanatico che accoltella #Rushdie, ma la teocrazia iraniana che non cancella la bestemmia al… - Pontifex_it : La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compime… - zntlie : ?? Sappiamo già come andrà ,a novembre comprenderete a chi avete dato il voto .Che Dio ci assista ???? .Restiamo forti… - cicoria_e : RT @nomenomenit: #bassetti ha deriso chi curava il covid ed oggi dice che lui l'ha fatto con l'aspirina, e si presenta come possibile minis… -