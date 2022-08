“Charlene è cambiata” Il ritorno è una finzione | sospetti su Alberto e Carolina

Leggi su dilei

(Di sabato 13 agosto 2022) “Chi ha cambiato la Principessa?”.di Monaco ha un nuovo look, ha nuove abitudini. Dopo la malattia, il lungo esilio dal Palazzo e la lontananza dae i gemelli, Jacques e Gabriella, ilalla “grazia” è risultato fin troppo finto. Dietro al nuovo equilibrio ritrovato ci sarebbero due nomi,, che avrebbero spinto la Principessa a una recita, pur di salvare le apparenze ed evitare uno scandalo con il divorzio.di Monaco, i cambiamenti della Principessa negli ultimi mesi La Principessanon ha avuto una vita facile a Corte. Proprio come Meghan Markle, ha faticato a inserirsi in un contesto tanto difficile da sopportare, soprattutto se non ci si è nati. Ha voluto affrontare il percorso Reale con il suo animo ...