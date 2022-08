Caso Genovese, associazione DIESIS: “No alla strumentalizzazione dell’autismo per ridurre la pena” (Di sabato 13 agosto 2022) “Non si può strumentalizzare l’autismo per ottenere una riduzione di pena”. È indignata l’associazione DIESIS, che denuncia il comportamento dei legali di Alberto Genovese nelle ultime udienze del processo che lo vede imputato per violenza sessuale perpetrata su due giovani, che sarebbero state stordite con alcol e un mix di droghe. “Non possiamo tollerare che si utilizzi l’autismo come scusa per giustificare reati e azioni ignobili come uno stupro“, afferma Angelo Chiodi, presidente dell’associazione DIESIS che, dal 2010, opera nella formazione per favorire l’inserimento nella vita sociale e lavorativa di persone autistiche. “L’impianto difensivo dei legali dell’imprenditore Alberto Genovese mira ad ottenere una riduzione di pena del loro assistito ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 13 agosto 2022) “Non si può strumentalizzare l’autismo per ottenere una riduzione di”. È indignata l’, che denuncia il comportamento dei legali di Albertonelle ultime udienze del processo che lo vede imputato per violenza sessuale perpetrata su due giovani, che sarebbero state stordite con alcol e un mix di droghe. “Non possiamo tollerare che si utilizzi l’autismo come scusa per giustificare reati e azioni ignobili come uno stupro“, afferma Angelo Chiodi, presidente dell’che, dal 2010, opera nella formazione per favorire l’inserimento nella vita sociale e lavorativa di persone autistiche. “L’impianto difensivo dei legali dell’imprenditore Albertomira ad ottenere una riduzione didel loro assistito ...

