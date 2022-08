Caro bollette: tutti gli aiuti che ci sono (Di sabato 13 agosto 2022) Il Decreto aiuti Bis cerca di sostenere le famiglie alle prese con gli aumenti di spesa indotti dalla crisi e da una situazione d’inflazione galoppante. Queste sono le misure che potrebbero dare un vero e proprio sostegno. Il nuovo decreto infatti interviene su due aspetti molto importanti ossia il Caro bollette e Caro carburante, ma l’intervento riguarda anche altre emergenze come quella idrica e quelle politiche che tutelano il potere d’acquisto degli italiani. Caro bollette, tutti gli aiuti che ci sono(pixabay.com)Queste misure che sono state introdotte mirano a sostenere le famiglie che sono in difficoltà, a causa proprio di tutti quegli ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 agosto 2022) Il DecretoBis cerca di sostenere le famiglie alle prese con gli aumenti di spesa indotti dalla crisi e da una situazione d’inflazione galoppante. Questele misure che potrebbero dare un vero e proprio sostegno. Il nuovo decreto infatti interviene su due aspetti molto importanti ossia ilcarburante, ma l’intervento riguarda anche altre emergenze come quella idrica e quelle politiche che tutelano il potere d’acquisto degli italiani.gliche ci(pixabay.com)Queste misure chestate introdotte mirano a sostenere le famiglie chein difficoltà, a causa proprio diquegli ...

mara_carfagna : Il governo, che gli irresponsabili hanno voluto far cadere, oggi ha stanziato altri 17mld per aiutare famiglie e im… - sbonaccini : Ma quanta gente c’era questa sera a Brisighella?!? Rigassificatore e caro bollette, investimenti su sanità pubbli… - msgelmini : #DlAiuti 17 miliardi di euro per tagliare le tasse, ridurre le bollette di luce e gas, aiutare imprese ed enti loca… - Massimo46572086 : Gli italiani muoiono di fame per il caro bollette con pensioni e stipendi più bassi d’Europa e questi inetti pensan… - Robypennny : RT @ImpellizzeriPi1: @Capezzone @atlanticomag @DelpapaMax Caro bollette, viene giù tutto? Quante aziende chiuderanno a ottobre? Cosa farà… -