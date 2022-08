“Cari amici”: il saluto che Piero Angela ha scritto per la sua morte (Di sabato 13 agosto 2022) Il più grande anche in questa occasione, Piero Angela: tanto da scrivere per la sua morte un saluto, rivolto a tutti, il suo pubblico, i suoi ammiratori, quelli che lui chiama “Cari amici”. Eccolo pubblicato sulla pagina Facebook di Superquark Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Il più grande anche in questa occasione,: tanto da scrivere per la suaun, rivolto a tutti, il suo pubblico, i suoi ammiratori, quelli che lui chiama “”. Eccolo pubblicato sulla pagina Facebook di Superquark, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie ...

