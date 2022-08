Caressa: "Prima delle telecronache caffè e fichi secchi. Bergomi? Un fratello, gli affiderei la vita" Sui Mondiali del 2006.. (Di sabato 13 agosto 2022) Fabio Caressa ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de Il Corriere della Sera. Tra vita privata e telecronache ecco cosa racconta:Una figuraccia in diretta l’avrà pur fatta. “Urca.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 13 agosto 2022) Fabioha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de Il Corriere della Sera. Traprivata eecco cosa racconta:Una figuraccia in diretta l’avrà pur fatta. “Urca....

Pall_Gonfiato : #Caressa racconta la sua vita professionale e privata - www_caressa_it : RT @gippu1: #PieroAngela (1928-2022), padre della patria. Questi sono i primi due minuti della prima puntata di Quark, andata in onda su Ra… - infoitcultura : Caressa e la prima figuraccia da telecronista: 'Successe in un derby tra Lazio e Roma...' - infoitcultura : Fabio Caressa: «Prima delle telecronache caffè e fichi secchi. Parodi? La conobbi alla mensa Sky» - infoitcultura : 'Se ho tradito Benedetta Parodi?'. Fabio Caressa si confida per la prima volta -