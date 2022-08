Cara sinistra | il presidenzialismo non è affatto un tabù

(Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago – Dopo che Silvio Berlusconi ha evocato il, dicendo che nel caso in cui passasse una riforma costituzionale di stampo presidenzialista – che è poi parte degli intenti di una fetta di centrodestra da molti anni -, il presidente della Repubblica in carica dovrebbe dimettersi, per consentire l’elezione di un nuovo presidente con il nuovo sistema. Ovviamente, Letta e il cosiddetto nuovo centro, che non si capisce in cosa sia differente dal vecchio centro o da qualsiasi centro ci sia stato nella storia repubblicana, hanno colto la palla al balzo. Hanno cioè estrapolato come al solito parti della comunicazione dell’avversario: ecco che parla la vera anima del centrodestra, l’anima fascista, che vuole sovvertire le istituzioni. Tutte storie, è chiaro: quando non si hanno argomenti, si fanno tiri di questo ...

