Il Sussidiario.net

La: L'eredità/ Su Canale 5 il film del ciclo investigativo Quest'ultima accoglie l'arrivo dell'ambiziosa sorella Christina Weaver, che ha lasciato New York dopo che lo chef stellato ...La: L'eredità, film di Canale 5 diretto da Tomy Wigand La: L'eredità (in originale Weingut- Die Erbschaft) va in onda a partire dalle ore 16.35 su Canale 5 di oggi 13 ... La Cantina Wader: L'eredità/ Su Canale 5 il film del ciclo investigativo Cantina Wader l'eredità film su Canale 5: trama, cast e trailer in italiano. Trama film Cantina Wader l'eredità ...La Cantina Wader: L'eredità sarà trasmesso su Canale 5 nel pomeriggio. Tutto quello che c'è da sapere sul film: trama, cast e curiosità.