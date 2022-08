Canottaggio | un oro e due bronzi per l’Italia nelle specialità olimpiche agli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Gli2022 die para, in programma nel corso degli European Championships 2022, hanno assegnato i primi undici titoli continentali oggi, sabato 13 agosto, a Monaco di Baviera, in Germania: le finali odierne riguardavano ottoed unanon olimpica dele dueparalimpiche del para. Disputate anche le ultime semifinali.SPECIALITA’Oro e titolo europeo per il quattro di coppia maschile Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, con gli azzurri che restano al comando per tutta la durata della gara e vincono in 6:06.77, battendo la Polonia, seconda in 6:07.85 (+1.08), e la ...