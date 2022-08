Canottaggio, l’Italia arpiona un bronzo di prestigio nell’otto agli Europei! (Di sabato 13 agosto 2022) L’ultima delle undici finali odierne degli Europei 2022 di Canottaggio e paraCanottaggio, in programma nel corso degli European Championships 2022 a Monaco di Baviera, in Germania, riserva all’Italia la medaglia di bronzo nell’otto senior maschile. L’ammiraglia azzurra vedeva una sola variazione rispetto alla formazione schierata in Coppa del Mondo a Lucerna, con Emanuele Gaetani Liseo al posto di Jacopo Frigerio, e la conferma di Cesare Gabbia, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Enrico D’Aniello al timone. Gara di testa dall’inizio alla fine per la Gran Bretagna, che vince meritatamente davanti ai Paesi Bassi, ultimi fino a metà gara e poi capaci di conquistare la piazza d’onore già ai ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) L’ultima delle undici finali odierne degli Europei 2022 die para, in programma nel corso degli European Championships 2022 a Monaco di Baviera, in Germania, riserva alla meda disenior maschile. L’ammira azzurra vedeva una sola variazione rispetto alla formazione schierata in Coppa del Mondo a Lucerna, con Emanuele Gaetani Liseo al posto di Jacopo Frigerio, e la conferma di Cesare Gabbia, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Enrico D’Aniello al timone. Gara di testa dall’inizio alla fine per la Gran Bretagna, che vince meritatamente davanti ai Paesi Bassi, ultimi fino a metà gara e poi capaci di conquistare la piazza d’onore già ai ...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? L'Italia è campione d'Europa nel canottaggio quattro di coppia: Nicolò Caru… - reygarbernal : RT @Eurosport_IT: WOW! 5 medaglie per l'Italia nel canottaggio! ?????????????? #canottaggio | #munich2022 | #ec2022 | #ItaliaTeam - Eurosport_IT : WOW! 5 medaglie per l'Italia nel canottaggio! ?????????????? #canottaggio | #munich2022 | #ec2022 | #ItaliaTeam - Tiarossi2 : RT @Eurosport_IT: QUINTA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?????? Fantastico bronzo per l'Italia nell'otto: gli azzurri chiudono dietro Gran Bretagna e… - RaiNews : Prime finali oggi nelle acque del Feldmoching, bacino olimpico dei Giochi del 1972, per gli Europei di canottaggio… -