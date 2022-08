Canottaggio, Europei 2022: l’Italia a caccia delle prime medaglie nelle finali di giornata (Di sabato 13 agosto 2022) Giorno di medaglie agli Europei di Canottaggio: quest’oggi, nelle acque di Monaco di Baviera, si svolgeranno ben undici finali continentali, con l’Italia presente in ben sette di queste. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove saranno impegnate le imbarcazioni del DT Francesco Cattaneo. Nel quattro pesi leggeri (non olimpico) sarà sfida a due tra azzurri e la Germania: Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek hanno dominato la corsa preliminare contro i tedeschi, ma oggi c’è una medaglia in gioco e gli avversari non vorranno incassare un divario di oltre trenta secondi come giovedì. Nel due senza, Giovanni Abagnale ed Alfonso Scalzone hanno acciuffato la finale sopravanzando la Polonia dopo una dura lotta durata 2000 metri. Ci vorrà probabilmente la cosiddetta ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Giorno diaglidi: quest’oggi,acque di Monaco di Baviera, si svolgeranno ben undicicontinentali, conpresente in ben sette di queste. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove saranno impegnate le imbarcazioni del DT Francesco Cattaneo. Nel quattro pesi leggeri (non olimpico) sarà sfida a due tra azzurri e la Germania: Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek hanno dominato la corsa preliminare contro i tedeschi, ma oggi c’è una medaglia in gioco e gli avversari non vorranno incassare un divario di oltre trenta secondi come giovedì. Nel due senza, Giovanni Abagnale ed Alfonso Scalzone hanno acciuffato la finale sopravanzando la Polonia dopo una dura lotta durata 2000 metri. Ci vorrà probabilmente la cosiddetta ...

