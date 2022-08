Canadair ostacolati dal motoscafo | il pilota | “Me la sono vista brutta” Il proprietario della barca insiste | “Il porto conferma | non c’era divieto di navigazione”

andfranchini : Canadair ostacolati dal motoscafo, il proprietario della barca: “Io messo alla gogna: provavo i miei motori e ho ev… - Mafara72 : RT @ilsecoloxix: #Liguria #Albenga #Canadair ostacolati dal motoscafo, il proprietario della barca: “Io messo alla gogna: provavo i miei mo… - ilsecoloxix : #Liguria #Albenga #Canadair ostacolati dal motoscafo, il proprietario della barca: “Io messo alla gogna: provavo i… -

dal motoscafo, il proprietario della barca: "Io messo alla gogna: provavo i miei motori e ho evitato gli aerei" Centinaia di followers gli stanno scrivendo di tutto, insultando ...Abbonati per leggere ancheNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...