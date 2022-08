Campania, è ancora allerta meteo fino a stasera: l’allarme della Protezione Civile (Di sabato 13 agosto 2022) È ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della regione comunica che l’allarme non cesserà fino alle 24 di oggi sabato 13 agosto. L’allerta meteo sarà di colore gialla per criticità idrogeologica per temporali. Maltempo in Campania, è ancora allerta meteo A causa di problema tecnici, la Protezione Civile della Regione Campania comunica che, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 agosto 2022) Èin. Laregione comunica chenon cesseràalle 24 di oggi sabato 13 agosto. L’sarà di colore gialla per criticità idrogeologica per temporali. Maltempo in, èA causa di problema tecnici, laRegionecomunica che, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

