Campania | divieto di balneazione a Sorrento | «Inquinamento oltre la norma»

(Di sabato 13 agosto 2022) Niente bagno nelle acque di Marina Grande, almeno per qualche giorno. I violenti temporali che si sono abbattuti sulla penisola sorrentina nei giorni scorsi hanno provocato una situazione di criticità nel sistema fognario locale e dell'impianto di depurazione. Un generale sovraccarico che ha portato le analisi delle acque, effettuate dall'Arpac lo scorso 10 agosto, a rilevare «percentuali dila». Per questo motivo, ieri 12 agosto, il sindaco di, Massimo Coppola, ha emanato un'ordinanza che vieta temporaneamente lanelle acque di fronte proprio a Marina Grande. Come assicura il primo cittadino nel comunicato, i controlli sono ancora in corso e non appena rientrerà l'emergenza «il provvedimento sarà immediatamente revocato».