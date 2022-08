Campagna elettorale | Berlusconi | gli altri e quel senso di déjà vu

matteorenzi : Alla Versiliana una marea di gente. Che bello. Sarà una campagna elettorale affascinante #25settembre - giorgio_gori : Che i riformisti - i tanti del Pd, quelli di Azione e Italia Viva - vadano separati alle urne, è, soprattutto con q… - pdnetwork : Se oggi esiste un punto di unità nel Paese è il Presidente #Mattarella. Le destre, dopo aver fatto cadere #Draghi,… - SimonaeSto : @Fabfab1966 @Aramcheck76 capire l'abbiamo capito tutti, è sul senso di ridicolo nell'abusare di questi leziosismi g… - NeraGiacomo : RT @angelober43: Campagna elettorale: Chiamata alle armi del mondo dello spettacolo. Convocati attori di cinema ,teatro, TV, giullari, guit… -

Il Sole 24 ORE

La crisi politica e l'avvio dellahanno portato a un'esplosione di parole, spesso inutili e contraddittorie, ma bisognerebbe fare una riflessione su certi silenzi. La questione riguarda sopratutto il Partito ...Ora, c'è da chiedersi questo: se Conte è alleabile, perché non l'hanno preso subito, nel momento più importante e delicato, cioè quello dellaGiacché qui i casi sono due: o l'... Garantire un’equa campagna elettorale per votare informati Se parlare di una campagna elettorale d'altri tempi non avesse un che di romantico, sarebbe il termine da usare. Non è così perché questa campagna elettorale è solo vecchia, già vista nei modi e nei ...La vera urgenza di questa campagna elettorale è riflettere sulle carriere convergenti o complici del trumpismo e del putinismo. Appunti ...