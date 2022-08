Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara, ordini di rotazione (Di sabato 13 agosto 2022) oggi sabato 13 agosto va in scena la terza giornata degli Europei 2022 di ginnastica artistica. A Monaco (Germania) si disputerà l’attesissima finale a squadre: a partire dalle ore 14.00 le migliori otto compagini del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto nella gara più sentita, quella che premia la profondità del movimento di un intero Paese. L’Italia andrà a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento forte del miglior punteggio della qualifica, con tre lunghezze di margine sulla Gran Bretagna e sei sulla Francia. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per vincere e replicare l’apoteosi di Volos 2006, ma dovranno disputare una prova perfetta e priva di errori se non vorranno rischiare. Asia D’Amato (oro nel concorso generale ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022)sabato 13va in scena la terza giornata degli2022 di. A Monaco (Germania) si disputerà l’attesissima finale a squadre: a partire dalle ore 14.00 le migliori otto compagini del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto nellapiù sentita, quella che premia la profondità del movimento di un intero Paese. L’Italia andrà a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento forte del miglior punteggio della qualifica, con tre lunghezze di margine sulla Gran Bretagna e sei sulla Francia. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per vincere e replicare l’apoteosi di Volos 2006, ma dovranno disputare una prova perfetta e priva di errori se non vorranno rischiare. Asia D’Amato (oro nel concorso generale ...

infoitsport : Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Europei canottaggio oggi: orari venerdì 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - SportDailyITA : Europei Monaco: programma 12 agosto - Sport_Fair : Continua l'appuntamento con gli #Europei di #nuoto a Roma: il programma completo di venerdì 12 agosto - zazoomblog : Calendario Europei 2022 oggi: orari di tutti gli sport (12 agosto) programma tv streaming italiani in gara -… -