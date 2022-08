Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 13 agosto 2022) Prima giornata di verdetti per quanto riguarda i campionati Europei d’arrampicata sportiva, manifestazione che si sta svolgendo questo fine settimana in quel di Monaco di Baviera. La battaglia entra nel vivo, una giornata da non perdere con ben due finali in programma. Il terzo giorno di sfide inizierà con le semifinali del Lead (femminile) e del Boulder (maschile). Le due discipline continueranno con le finali che assegneranno le prime medaglie, rispettivamente indette alle 16.00 ed alle 17.30 Per l’Italia vedrà protagonisti Laura Rogora, Giorgia Tesio, Camilla Moroni, mentre nel settore maschile spicca Filip Schenk, unico ad aver superato la qualificazione in seguito all’eliminazione di Giovanni Placci, Pietro Vidi, Michael Piccolruaz e Marcello Bombardi. La manifestazione continentale sarà proposta in diretta tv ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Prima giornata di verdetti per quanto riguarda i campionatid’, manifestazione che si sta svolgendo questo fine settimana in quel di Monaco di Baviera. La battaglia entra nel vivo, una giornata da non perdere con ben due finali in. Il terzo giorno di sfide inizierà con le semifinali del Lead (femminile) e del Boulder (maschile). Le due discipline continueranno con le finali che assegneranno le prime medaglie, rispettivamente indette alle 16.00 ed alle 17.30 Per l’Italia vedrà protagonisti Laura Rogora, Giorgia Tesio, Camilla Moroni, mentre nel settore maschile spicca Filip Schenk, unico ad aver superato la qualificazione in seguito all’eliminazione di Giovanni Placci, Pietro Vidi, Michael Piccolruaz e Marcello Bombardi. La manifestazione continentale sarà proposta in diretta tv ...

