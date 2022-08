Calciomercato Roma: sorpasso al Milan per il baby Mancini (Di sabato 13 agosto 2022) Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero sorpassato il Milan per Tommaso Mancini, baby talento del Vicenza La Roma avrebbe superato il Milan per Tommaso Mancini, calciatore classe 2004 del Vicenza. Secondo quanto riportato da VoceGialloRossa.it, Tiago Pinto starebbe chiudendo il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), i giallorossi avrebbero sorpassato ilper Tommasotalento del Vicenza Laavrebbe superato ilper Tommaso, calciatore classe 2004 del Vicenza. Secondo quanto riportato da VoceGialloRossa.it, Tiago Pinto starebbe chiudendo il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

