Calciomercato | Napoli molto attivo

(Di sabato 13 agosto 2022)sul mercato: Al momento sono queste le operazioni già concluse: In entrata: Sirigu, Olivera, Kim, Ostigard Anguissa (riscattato), Kvaratskhelia, Zerbin e Gaetano ( rientrati da prestiti), Ambrosino ( aggregato dalla Primavera). Trattative: fatta per Simeone questa mattina alle visite mediche, ai dettagli Raspadori. Ndombele (centrocampo dal Tottenham) e Navas (portiere dal PSG ). Uscita: Insigne, Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Petagna, Ospina, Malcuit, Ai dettagli Fabian Ruiz in direzione PSG. Probabili in uscita Meret. e Ounas E' dunque fatta per Giovanni Simeone al. Conclusa la lunga trattativa per portare il centravanti argentino alla corte di Spalletti, col Cholito che sta già sostenendo questa mattina le visite mediche. Si chiude così una telenovela di mercato che va avanti ormai da ...

- Tempo di visite mediche per Giovanni Simeone . Il Cholito, 27enne argentino, legato contrattualmente al Verona, è pronto a indossare la maglia del. Questa mattina l'...Commenta per primo Ci siamo, ilmette a segno il sesto acquisto di questa sessione di. Tanti movimenti in casa azzurra, a partire da Olivera, passando per Kvaratskhelia, Ostigard e Kim, fino ad arrivare a ...L'asse tra Napoli e Parigi in questi giorni è molto caldo. Il club azzurro tratta con il Paris Saint-Germain per la doppia operazione Fabian Ruiz e Keylor Navas. Il centrocampista spagnolo è ormai a u ...