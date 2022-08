Calciomercato Monza, Galliani chiude un altro affare: arriva dalla Juventus (Di sabato 13 agosto 2022) Monza scatenato: il club brianzolo non si ferma. La società biancorosso è pronta a mettere a segno il quattordicesimo colpo. Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è scatenato sul mercato. Il club brianzolo ha messo a segno ben tredici colpi visti gli arrivi nelle ultime ore di Andrea Petagna e Pablo Mari. Nell’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 agosto 2022)scatenato: il club brianzolo non si ferma. La società biancorosso è pronta a mettere a segno il quattordicesimo colpo. Ildei Berlusconi e di Adrianoè scatenato sul mercato. Il club brianzolo ha messo a segno ben tredici colpi visti gli arrivi nelle ultime ore di Andrea Petagna e Pablo Mari. Nell’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

