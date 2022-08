Calciomercato | Alvino sicuro | “Il Napoli sta facendo una cosa mai vista”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 13 agosto 2022) Il noto giornalista napoletano Carloè intervenuto a Kiss Kiss(radio ufficiale della SSC) nella trasmissione Radio Goal, parlando della campagna acquisti effettuata dalla squadra allenata da mister Spalletti fino ad oggi. Ecco le sue parole: “Questa campagna acquisti non si chiude con Simeone. Ilsta acquistando giocatori che aveva in cima alla lista dei desideri. Raspadori è la prima scelta per sostituire Mertens,molto probabile”. FOTO: Getty – Simeone Verona “Ndombele è un altro nome che è una prima scelta, c’è possibilità di trovare quadra con ingaggio del calciatore. Non è mai accaduto di portare a casa i primi obiettivi di mercato”. A due settimane dalla fine del calcio mercato, ilha quindi ancora in canna alcuni colpi da ...