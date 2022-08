Calcio: Pallone d'Oro, Ancelotti sorpreso dall'assenza di Kroos (Di sabato 13 agosto 2022) L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si è detto sorpreso per l'assenza di Toni Kroos dalla lista dei selezionati per il Pallone d'Oro. "Mi sorprende un po', perché Kroos ha fatto una stagione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) L'allenatore del Real Madrid Carlosi è dettoper l'di Tonia lista dei selezionati per ild'Oro. "Mi sorprende un po', perchéha fatto una stagione ...

