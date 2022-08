Calcio: Italiano 'Fiorentina merita palcoscenici importanti' (Di sabato 13 agosto 2022) "Sono arrivati giocatori di qualità, felici di rivedere Commisso" FIRENZE - "Per me come ogni anno è un ricominciare da zero, nel Calcio bisogna dimostrare giorno dopo giorno. Quello che è stato è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) "Sono arrivati giocatori di qualità, felici di rivedere Commisso" FIRENZE - "Per me come ogni anno è un ricominciare da zero, nelbisogna dimostrare giorno dopo giorno. Quello che è stato è ...

