Calabria, appicca un incendio ma non si accorge del drone che lo filma. Occhiuto: «Già segnalato alle autorità competenti» – Il video (Di sabato 13 agosto 2022) «In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono». L'ha scritto su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, postando un video che riprende l'ennesimo presunto piromane intercettato da un drone in volo. Il monitoraggio eseguito dal velivolo fa parte dell'attività di tutela del patrimonio boschivo predisposta dall'amministrazione. «Grazie al monitoraggio della Regione – evidenzia Occhiuto – abbiamo salvato per l'ennesima volta la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono. #tolleranzazero».

