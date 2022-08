Bundesliga, LIVE: gol in tutti i campi escluso Lipsia-Colonia (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 15.30 inizia anche il sabato di calcio tedesco con tante partite in contemporanea: l’Hoffenheim ospita il Bochum, l’Eintracht... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 15.30 inizia anche il sabato di calcio tedesco con tante partite in contemporanea: l’Hoffenheim ospita il Bochum, l’Eintracht...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Rimonta per l'#Hoffenheim, che si riporta in parità contro il #Bocum con il 2-2 firmato da #Kabak al 23! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga #Augsburg in vantaggio a #Leverkusen! Al 15' è #Jensen a portare avanti gli ospiti! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Torna in partita l'#Hoffenheim che al 14' accorcia le distanze con #Baumgartner, portand… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Annullata dal #Var la rete di #Olmo, #Lipsia e #Colonia tornano sullo 0-0! Uno-due del… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga #Lipsia avanti 1-0 sul #Colonia al 10' grazie a #Olmo! #Bochum in vantaggio a… -