Bundes | segna Werner ma il Colonia ferma il Lipsia | cade il Leverkusen Schalke pari all'ultimo col 'Gladbach

TUTTO mercato WEB

Il croato riabbraccia Conte e ufficializza l'addio su Instagram. "Ogni fineun nuovo inizio ma sono onorato di aver fatto parte di questo club" Milano 20/02/2022 - ... ha giocato in, ha ...... per tre volte negli ultimi quattro anni il campionato tedesco è risultato quello in cui si... Inoggi ci sono ben 36 calciatori transalpini, ed è il contingente straniero più nutrito. ... LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Bene Hoffenheim e Stoccarda, pari Lipsia La Juventus ha ufficialmente comunicato, tramite una nota sui propri canali, l'arrivo di Filip Kostic: "Un giocatore di talento, fisicità e corsa, capace di spaziare su tutta la fascia. Mancino natura ...La Juve ha finalmente l'esterno offensivo sinistro che Allegri chiedeva: i bianconeri hanno infatti ufficializzato l'ingaggio di Filip Kostic. Il serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.