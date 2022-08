Bundes, primo gol di Werner ma Lipsia fermato dal Colonia. Cade il Leverkusen. Alle 18.30 il Gladbach (Di sabato 13 agosto 2022) La Bundesliga ci regala un pomeriggio divertentissimo con tanti gol e qualche sorpresa. Il Lipsia trova il primo gol di Werner (oltre al solito... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Laliga ci regala un pomeriggio divertentissimo con tanti gol e qualche sorpresa. Iltrova ilgol di(oltre al solito...

mattedinho2 : [PRIMO NOME] Ramy Bensebaini, credo possa essere il meno costoso dei due. È in scadenza, tanta esperienza in Bundes… - MichaoRossit : @Danielegarbo3 Si sta facendo una scorpacciata di match tra premier, Bundes e Ligue 1 ??????????? Questo Tudor molto cr… - GiorgioTosatto : Pareggio convincente del Werder, al ritorno in Bundes dopo 2 anni, a Wolfsburg. Anzi, per quanto costruito nel prim… - rompipallex : In modo molto rocambolesco ma il primo goal in bundes del Borussia Dortmund firmato da Marco Reus è qualcosa di poetico - gabryhz : dopo tutta la polemica imparata a memoria facendo finta di conoscere più kostic rispetto a uno che lo segue dal suo… -