Brunetta | “Non mi ricandido né mi schiero | resto solo ministro nel governo Draghi”

ROMA – "resto dove sono, non vado da nessuna parte. Onorerò con orgoglio fino alla fine il mio impegno nel governo Draghi". Renato Brunetta ha annunciato che non si ricandida al Parlamento alle elezioni del 25 settembre né farà campagna per alcuna delle liste in campo, facendo i suoi "auguri a tutti". Mentre resta al fianco del Premier "a disposizione del Paese". Con l'auspicio che alle elezioni "vinca il bene comune". "Non penso – afferma Brunetta – che sia una cosa così importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del governo Draghi, nel perimetro degli affari ...

