Bollettino Covid-19 oggi | sabato 13 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di sabato 13 agosto 2022) Il-19 aggiornato a132022. Non si ferma il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna, venerdì 12, si registrano 24.787 nuovi, 129, 51.462, 28.296 tamponi molecolari, 291 (-15) ricoverati, in terapia intensiva, 7.755 ...

occhio_notizie : #Covid, la situazione in Italia - fisco24_info : Covid oggi Italia, 24.787 contagi e 129 morti: bollettino 13 agosto: (Adnkronos) - Numeri e dati covid - regione pe… - CasilinaNews : Covid nel Lazio: il bollettino con tutti i dati di oggi, 13 agosto 2022 - LocalPage3 : Covid oggi Italia, 24.787 contagi e 129 morti: bollettino 13 agosto - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 13 agosto: 1 -

Sky Tg24

Sono 1.926 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Nel dettaglio, dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.793.235 casi di positività, 1.Continua a calare, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo ildella Regione Campania sono 2276 i neo positivi alsu 13920 test esaminati. Anche se lieve, si registra comunque un calo del tasso di incidenza, oggi pari al 16,35%, rispetto a ieri (... Covid, news: 24.787 nuovi positivi e 129 morti. Tasso di positività al 13,4% LIVE Il bollettino Covid-19 aggiornato a sabato 13 agosto 2022. Non si ferma il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti sen ...Rallenta la curva dei contagi da Covid-19 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso: un uomo di 85 anni residente nella provincia del Sud Sardegna. I nuovi casi accertati d ...