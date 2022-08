Bimbo di 11 anni ucciso sull’Appia: arrestato il 18enne che l’ha travolto, era sotto effetto della droga (Di sabato 13 agosto 2022) È stato arrestato il ragazzo di Fondi, di appena 18 anni, che il 5 agosto scorso a Terracina, sull’Appia vicino al ristorante La Capannina, ha investito e ucciso Romeo, un Bimbo di 11 anni che stava attraversando la strada con la mamma e le zie. Doveva essere un venerdì sera come tanti, in vacanza e all’insegna della spensieratezza, che invece si è trasformato in tragedia: il piccolo originario di Napoli, di Colli Aminei, è stato falciato dall’auto, poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove dopo diverse ore di agonia è morto. Omicidio stradale aggravato per l’automobilista Alla guida dell’auto, quella che ha falciato e ucciso Romeo, un ragazzo di 18 anni di Fondi che questa mattinata è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) È statoil ragazzo di Fondi, di appena 18, che il 5 agosto scorso a Terracina,vicino al ristorante La Capna, ha investito eRomeo, undi 11che stava attraversando la strada con la mamma e le zie. Doveva essere un venerdì sera come tanti, in vacanza e all’insegnaspensieratezza, che invece si è trasformato in tragedia: il piccolo originario di Napoli, di Colli Aminei, è stato falciato dall’auto, poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove dopo diverse ore di agonia è morto. Omicidio stradale aggravato per l’automobilista Alla guida dell’auto, quella che ha falciato eRomeo, un ragazzo di 18di Fondi che questa mattinata è stato ...

