Berlusconi si difende dalle polemiche sul presidenzialismo: «Basta ascoltarmi per smontare l’inganno della sinistra» (Di sabato 13 agosto 2022) «Sono amareggiato, e per una volta, permettetemi di dire, anche profondamente indignato, per la mistificazione in atto da parte della sinistra delle mie parole sul presidente Mattarella. Evidentemente al Pd e al suo leader non rimangono altri mezzi che quello di falsificare la realtà». L’ha scritto Silvio Berlusconi su Facebook dopo la polemica sorta in seguito a una sua considerazione sul presidenzialismo: «Se entrasse in vigore – aveva detto il presidente di Forza Italia in un’intervista a Radio Capital – Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo». «È palesemente assurdo imputarmi un atteggiamento ostile verso il presidente Mattarella – ha lamentato Berlusconi – al quale ho sempre manifestato, in pubblico e in privato, rispetto istituzionale e stima personale». E ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) «Sono amareggiato, e per una volta, permettetemi di dire, anche profondamente indignato, per la mistificazione in atto da partedelle mie parole sul presidente Mattarella. Evidentemente al Pd e al suo leader non rimangono altri mezzi che quello di falsificare la realtà». L’ha scritto Silviosu Facebook dopo la polemica sorta in seguito a una sua considerazione sul: «Se entrasse in vigore – aveva detto il presidente di Forza Italia in un’intervista a Radio Capital – Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo». «È palesemente assurdo imputarmi un atteggiamento ostile verso il presidente Mattarella – ha lamentato– al quale ho sempre manifestato, in pubblico e in privato, rispetto istituzionale e stima personale». E ...

