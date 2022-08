Berlusconi | “Mistificazioni della sinistra su Mattarella mi indignano”

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono amareggiato, e per una volta permettetemi di dire anche profondamente indignato, per la mistificazione in atto da partedelle mie parole sul Presidente. Evidentemente al Pd e al suo leader non rimangono altri mezzi che quello di falsificare la realtà. È palesemente assurdo imputarmi un atteggiamento ostile verso il Presidente, al quale ho sempre manifestato, in pubblico e in privato, rispetto istituzionale e stima personale”. Lo afferma il presidente di Fi, Silvio. “Basta ascoltare la registrazionetrasmissione di Radio Capital per smontare l’inganno. Io – prosegue il presidente di Fi – mi sono limitato a rispondere a una domanda con una considerazione ovvia: ...