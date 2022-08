Berlusconi lancia il sasso e nasconde la mano | ' Mistificazione sulle mie parole su Mattarella'

(Di sabato 13 agosto 2022) Manca solo che dica che Ruby è na nipote di Mubarak e siamo a posto. Sono amareggiato, e per una volta permettetemi di dire anche profondamente indignato, per lain atto da parte della ...

ZPeppem : RT @globalistIT: - AtTerenziani : RT @GiovanniPaglia: Salvini lancia la flat tax al 15%. Significa che Mario Rossi, metalmeccanico, pagherà esattamente le stesse tasse di og… - globalistIT : - ggiioorg : RT @GiovanniPaglia: Salvini lancia la flat tax al 15%. Significa che Mario Rossi, metalmeccanico, pagherà esattamente le stesse tasse di og… - lidentita : @berlusconi riparla di #presidenzialismo tanti italiani sono con lui e la #sinistra va in tilt ????? Leggi di più ????… -

Ma non si illudano, i signori della sinistra: gli italiani non si fanno più ingannare", conclude...intervista alla Stampa Enrico Letta non parla di democratura né di dittatura ma l'accusa che... si è schierato anche Romano Prodi che a Repubblica dice che "le affermazioni di...Il padrone di Forza Italia aveva parlato di una repubblica presidenziale e delle dimissioni di Mattarella dopo l'approvazione della Legge ...Il presidenzialismo Il «Spero si faccia brevemente» e quando entrerà in vigore «penso che sarebbero necessarie le ...