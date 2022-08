Berlusconi ha ragione: su quali beni va azzerata l’Iva (Di sabato 13 agosto 2022) Il Cavaliere preoccupato per la situazione economica italiana scende in campo con proposte nette per dare ristoro al Paese. In un recente post sulla sua pagina Facebook scrive: “Di fronte all’inflazione che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti di prima necessità come il pane, la pasta o il latte”. In effetti, secondo gli ultimi dati Istat, l’inflazione sta soffocando lentamente l’Italia. Nel mese di luglio 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e del 7,9 per cento su base annua (da +8,0 per cento del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’inflazione su base tendenziale rimane elevata pur riducendosi di un decimo di punto percentuale. Ciò si deve ad andamenti contrastanti. ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 13 agosto 2022) Il Cavaliere preoccupato per la situazione economica italiana scende in campo con proposte nette per dare ristoro al Paese. In un recente post sulla sua pagina Facebook scrive: “Di fronte all’inflazione che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzeraresui prodotti di prima necessità come il pane, la pasta o il latte”. In effetti, secondo gli ultimi dati Istat, l’inflazione sta soffocando lentamente l’Italia. Nel mese di luglio 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e del 7,9 per cento su base annua (da +8,0 per cento del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’inflazione su base tendenziale rimane elevata pur riducendosi di un decimo di punto percentuale. Ciò si deve ad andamenti contrastanti. ...

NicolaPorro : #Sallusti ci spiega perché ha ragione #Berlusconi sulle dimissioni di #Mattarella. Non sarà che la sinistra... ?? - LiciaRonzulli : Abbiamo un’idea di Paese ben precisa che guarda allo sviluppo, alla crescita e al futuro in modo razionale e non pr… - lasperanza54 : @Corriere Leggo i commenti sguaiati della sx sulla dichiarazione di Berlusconi. Che lui si voglia candidate?E allor… - anna113tk : RT @NFratoianni: Anche se acciaccato dall’età rimane il #Caimano: insensibile al rispetto della legalità, pieno di rancore per chi rapprese… - FrancescoCanut4 : @berlusconi No tu vorresti che il paese ti amasse ... ma hai fatto il tuo tempo ... fattene una ragione -