Benfica, offerta da 40 milioni per Gonçalo Ramos (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo Record, il Benfica ha ricevuto un'offerta da un club inglese di 40 milioni fra bonus e parte fissa per l'attaccante classe 2001... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo Record, ilha ricevuto un'da un club inglese di 40fra bonus e parte fissa per l'attaccante classe 2001...

DIRETTADCM : Il #Newcastle è pronto a fare un’offerta al #Benfica per Gonçalo #Ramos, attaccante portoghese classe 2001 ?? [… - Leonard74256242 : Gonçalo Ramos è entrato nel mirino del Newcastle. La squadra inglese sta preparando un’offerta al Benfica per l’att… - G_Cobianchi : @NandoPiscopo1 @Troves_1 @Jaackk8 @marcullo02 @mgpg07 @Frances54325203 Secondo me (parere personale ma coadiuvato d… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? Il #Benfica ha presentato un’offerta ufficiale di oltre 10 milioni di euro al #Feyenoord per Frederik #Aursnes! ?? La trat… - DIRETTADCM : ?? Il #Benfica ha presentato un’offerta ufficiale di oltre 10 milioni di euro al #Feyenoord per Frederik #Aursnes! ??… -