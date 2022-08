Benevento, i convocati per la gara col Cosenza: tutti a disposizione per Caserta (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la prima gara di campionato serie Bkt Benevento-Cosenza. Unici assenti, per scelta tecnica, Sanogo e Basit, in odore di partenza. Di seguito i 24 convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 96 Capellini Riccardo, 2 El Kaouakibi Hamza, 10 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 5 Masciangelo Edoardo, 21 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 14 Pape Samba Thiam, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 24 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la primadi campionato serie Bkt. Unici assenti, per scelta tecnica, Sanogo e Basit, in odore di partenza. Di seguito i 24giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 96 Capellini Riccardo, 2 El Kaouakibi Hamza, 10 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 5 Masciangelo Edoardo, 21 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 14 Pape Samba Thiam, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 24 ...

