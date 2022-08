Bayern Monaco, de Ligt: “Nessun attacco alla Juventus, solo dati di fatto” (Di sabato 13 agosto 2022) “Avrò sempre il massimo rispetto per la Juventus, il mio non voleva essere un attacco. Per me era un dato di fatto, perché Nessuno può accontentarsi e si deve sempre alzare l’asticella. Forse è stato recepito tutto in modo sbagliato”. Queste le parole di Matthijs de Ligt, che al De Telegraaf ha provato a fare retromarcia rispetto a una delle dichiarazioni rilasciate dopo il suo approdo al Bayern Monaco, in cui aveva affermato che “arrivare quarto con la Juve non mi basta”, venendo bacchettato anche da Bonucci. Ora il centrale olandese ha ribadito: “Non dimenticherò mai come i miei ex compagni di squadra mi hanno aiutato nella mia crescita come calciatore e come uomo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “Avrò sempre il massimo rispetto per la, il mio non voleva essere un. Per me era un dato di, perchéo può accontentarsi e si deve sempre alzare l’asticella. Forse è stato recepito tutto in modo sbagliato”. Queste le parole di Matthijs de, che al De Telegraaf ha provato a fare retromarcia rispetto a una delle dichiarazioni rilasciate dopo il suo approdo al, in cui aveva affermato che “arrivare quarto con la Juve non mi basta”, venendo bacchettato anche da Bonucci. Ora il centrale olandese ha ribadito: “Non dimenticherò mai come i miei ex compagni di squadra mi hanno aiutato nella mia crescita come calciatore e come uomo”. SportFace.

