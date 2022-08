Basket femminile, Europei Under 18 2022: Italia, Finlandia battuta, c’è il pass per i Mondiali Under 19 2023 (Di sabato 13 agosto 2022) L’Italia femminile Under 18, vincendo per 75-61 la partita con la Finlandia che la qualifica per la finale 5°-6° posto per gli Europei di categoria in corso a Creta, riesce a centrare un ulteriore obiettivo. L’ottima giornata, da 20 punti, di Vittoria Blasigh, oltre ai 16 di Matilde Villa, fa sì che le azzurre si garantiscano un posto ai prossimi Mondiali Under 19, quelli del 2023 di scena a Madrid. Sarebbero stati cinque, i posti, ma la presenza della Spagna in essi fa sì che si liberi un’ulteriore casella. Quella azzurra. L’Italia, che aveva finito il girone perdendo con Spagna e Turchia, aveva vinto con la Polonia. Superata la Lettonia negli ottavi, è arrivato il pesante rovescio contro la Francia ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) L’18, vincendo per 75-61 la partita con lache la qualifica per la finale 5°-6° posto per glidi categoria in corso a Creta, riesce a centrare un ulteriore obiettivo. L’ottima giornata, da 20 punti, di Vittoria Blasigh, oltre ai 16 di Matilde Villa, fa sì che le azzurre si garantiscano un posto ai prossimi19, quelli deldi scena a Madrid. Sarebbero stati cinque, i posti, ma la presenza della Spagna in essi fa sì che si liberi un’ulteriore casella. Quella azzurra. L’, che aveva finito il girone perdendo con Spagna e Turchia, aveva vinto con la Polonia. Superata la Lettonia negli ottavi, è arrivato il pesante rovescio contro la Francia ...

