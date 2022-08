Baseball, Serie A 2022: San Marino chiude i giochi nel girone A, definite le semifinali (Di sabato 13 agosto 2022) Si chiude ufficialmente la Poule Scudetto della Serie A 2022. Il Baseball italiano ha trovato le sue due semifinali, che saranno San Marino-Spirulina Becagli Grosseto e UnipolSai Fortitudo Bologna-Parmaclima. Questo l’esito dell’ultima giornata, in un sabato che ha di fatto terminato di dare verdetti decisivi al calar del pomeriggio. Decisivo il successo della formazione di Doriano Bindi nel pomeriggio, con Tiago Da Silva rientrato nei ranghi sammarinesi e subito di grande impatto al lancio. In attacco non c’è storia: Ferrini fa quel che vuole quando vuole tra primo, secondo e quinto inning, chiudendo con un fuoricampo la sua super partita. Per la cronaca finisce 4-1, mentre c’è alto spettacolo alla sera, con il più incredibilmente pirotecnico dei 9-8 per San ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Siufficialmente la Poule Scudetto della. Ilitaliano ha trovato le sue due, che saranno San-Spirulina Becagli Grosseto e UnipolSai Fortitudo Bologna-Parmaclima. Questo l’esito dell’ultima giornata, in un sabato che ha di fatto terminato di dare verdetti decisivi al calar del pomeriggio. Decisivo il successo della formazione di Doriano Bindi nel pomeriggio, con Tiago Da Silva rientrato nei ranghi sammarinesi e subito di grande impatto al lancio. In attacco non c’è storia: Ferrini fa quel che vuole quando vuole tra primo, secondo e quinto inning,ndo con un fuoricampo la sua super partita. Per la cronaca finisce 4-1, mentre c’è alto spettacolo alla sera, con il più incredibilmente pirotecnico dei 9-8 per San ...

