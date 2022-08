Baseball, Serie A 2022: Bologna sul filo di lana nell’attesa delle ultime sfide della poule scudetto (Di sabato 13 agosto 2022) Volge sempre di più al termine, e aspetta solo un altro giorno, la poule scudetto di Serie A 2022. Tre le partite di oggi, che anticipano i quattro doubleheader di un sabato che si preannuncia infuocato per tante ragioni, che si riassumono in quell’unica chiamata Parma-San Marino. Nel mezzo del cammin di sfide dalla notevole attenzione dei lanciatori, solo un bunt di sacrificio di Lampe nella parte bassa del quinto inning consente alla Fortitudo Bologna di battere la Spirulina Becagli Grosseto per 1-0. Sempre nel girone B, Godo supera Torino per 2-1 dopo due extra inning, ed è decisivo il fuoricampo di Evangelista in questo senso. Baseball, Serie A 2022: Parma batte d’autorità San Marino Nel raggruppamento A, invece, l’unico confronto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Volge sempre di più al termine, e aspetta solo un altro giorno, ladi. Tre le partite di oggi, che anticipano i quattro doubleheader di un sabato che si preannuncia infuocato per tante ragioni, che si riassumono in quell’unica chiamata Parma-San Marino. Nel mezzo del cammin didalla notevole attenzione dei lanciatori, solo un bunt di sacrificio di Lampe nella parte bassa del quinto inning consente alla Fortitudodi battere la Spirulina Becagli Grosseto per 1-0. Sempre nel girone B, Godo supera Torino per 2-1 dopo due extra inning, ed è decisivo il fuoricampo di Evangelista in questo senso.: Parma batte d’autorità San Marino Nel raggruppamento A, invece, l’unico confronto ...

