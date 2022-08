Bari e Bat, estate: 32 strutture ritenute non in regola su 68 controllate Nas carabinieri (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di servizi predisposti in campo nazionale, i carabinieri del NAS di Bari hanno svolto complessivamente 68 attività ispettive nei settori d’intervento, quali gli stabilimenti balneari, i posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, i traghetti turistici, la ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, la produzione e vendita di gelato, gli agriturismi e i centri di benessere e termali. Sono risultate non in regola 32 strutture. Nel complesso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo Kg. 2.105 di alimenti vari, pari ad un valore di € 53.700, mentre 33 titolari di strutture ricettive sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative. Nei confronti di costoro, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito di servizi predisposti in campo nazionale, idel NAS dihanno svolto complessivamente 68 attività ispettive nei settori d’intervento, quali gli stabilimenti balneari, i posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, i traghetti turistici, la ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, la produzione e vendita di gelato, gli agriturismi e i centri di benessere e termali. Sono risultate non in32. Nel complesso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo Kg. 2.105 di alimenti vari, pari ad un valore di € 53.700, mentre 33 titolari diricettive sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative. Nei confronti di costoro, ...

NoiNotizie : #Bari e Bat, estate: 32 strutture non in regola su 68 controllate dai Nas @_Carabinieri_ - TeleAppula : Nona edizione del “Marateatro”, c’è anche Lina Sastri - TeleAppula : “Mondi lucani”: a Matera la premiazione per otto - TeleAppula : Scanzano Jonico per una sera rinasce… la prima sera di ‘Scanzano è’ - TeleAppula : Castel del Monte: situazione a una settimana dall’incendio -