Barcellona, trovato l’accordo con il calciatore: arriva dal Manchester City (Di sabato 13 agosto 2022) Il Barcellona non si ferma e continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime settimane sono state sempre più insistenti le voci che avvicinavano Bernardo Silva al club spagnolo, ed ora sembra che sia stato raggiunto un punto di svolta. Come riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, il Barcellona ha trovato un accordo con Bernardo Silva sulla base di un contratto fino al 2026. calciomercato Bernardo Silva Barcellona Il talento portoghese, dunque, sembra esser sempre più vicino a vestire la maglia blaugrana. Il Barcellona, però, deve ancora trovare l’accordo con il Manchester City. Nei prossimi giorni è probabile che il club del presidente Laporta presenterà agli inglesi un’offerta di 60 milioni di euro. Il Barca è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) Ilnon si ferma e continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime settimane sono state sempre più insistenti le voci che avvicinavano Bernardo Silva al club spagnolo, ed ora sembra che sia stato raggiunto un punto di svolta. Come riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, ilhaun accordo con Bernardo Silva sulla base di un contratto fino al 2026. calciomercato Bernardo SilvaIl talento portoghese, dunque, sembra esser sempre più vicino a vestire la maglia blaugrana. Il, però, deve ancora trovarecon il. Nei prossimi giorni è probabile che il club del presidente Laporta presenterà agli inglesi un’offerta di 60 milioni di euro. Il Barca è ...

