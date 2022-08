Barcellona | registrati quasi tutti i nuovi acquisti dopo vendita 24 | 5% dei Barça Studios

(Di sabato 13 agosto 2022) In extremis, ilha potuto registrarein vista del debutto in Liga di questa sera contro il Rayo Vallecano. Ecco quindi che Kessie, Lewandowski, Christensen e Raphinha diventano ufficialmente giocatori dei catalani, e sono stati formalizzati, inoltre, i rinnovi di Sergi Roberto e Dembelé. L’operazione è stata possibilela cessione, per 100 milioni di euro, del 24.5% deialla società Orpheus Media. Al momento manca solo da regolarizzare la situazione legata a Koundé, e quindi dovrà arrivare un’altra cessione: in cima alla lista dei partenti, come ben noto, c’è Memphis Depay, cercato dalla Juventus. SportFace.

