Barcellona, arrivano i soldi: registrati tutti gli acquisti tranne Koundé (Di sabato 13 agosto 2022) Il Barcellona tira un sospiro di sollievo: finalmente i contratti dei nuovi acquisti sono stati regolarmente depositati a La Liga. Le nubi peggiori si allontanano dal Barcellona, quelle che negli ultimi giorni avevano allarmato il calciomercato attorno alla possibilità di vedersi soffiare i calciatori. Una svolta arrivata dopo che il club blaugrana ha attivato la quarta leva economica, avendo così il semaforo verde per iscrivere i giocatori appena arrivati. Oltre a Dembelé e Sergi Roberto che hanno firmato nuovi contratti sono stati registrati alla Liga Kessie, Lewandowski, Raphinha e Christensen in tempo per l'esordio di sabato 13 agosto contro il Rayo Vallecano. Escluso per ora soltanto il difensore Koundé, attualmente infortunato, al lavoro per recuperare e quindi sicuramente fuori dalle prime ...

