Agenzia ANSA

Unaa motore è finita contro le palificazioni che delimitano il canale 'Novissimo', tra Valli di Chioggia e Codevigo, sbalzando i due occupanti in acqua, contro l'elica. I due, una coppia di coniugi,...... sul tiro di Maida la palla s'e Valera rovescia, Baroni para con il braccio largo : calcio ... Perso anche Baroni, il Momo tira i remi ine il PSG banchetta con il tris. Ed è serata senza ... Barca si impenna e finisce contro le bricole, feriti coniugi Una barca a motore è finita contro le palificazioni che delimitano il canale 'Novissimo', tra Valli di Chioggia e Codevigo, sbalzando i due occupanti in acqua, contro l'elica. (ANSA) ...Vacanze in Sardegna per l'ex Velina che non dimentica di condividere con i suoi follower scatti sexy di lei al mare ...