Bambi | dopo 80 anni ancora non smettiamo di piangere

(Di sabato 13 agosto 2022) Compie 80, uno dei capolavori firmati da Walt Disney, uno dei titoli che ha segnato l'immaginario animato occidentale. Ammettiamolo,è un film che ha segnato un po' tutti noi spettatori occidentali. Complici riedizioni e passaggi ripetuti in sala, più generazioni hanno affrontato in giovane età il trauma della morte della mamma del cerbiatto protagonista e tanti ricordano il film soprattutto per quella scena in particolare. Ma nel rivedere il quinto Classico Disney che ha iniziato il suo cammino tra le difficoltà della guerra nel 1942, con la premiere a New York del 13 agosto di quell'anno, ci siamo resi conto di quanto riduttivo e ingiusto possa essere ricordarlo solo per quel trauma, per quanto intenso e potente: …