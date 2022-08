Autovelox, nuove regole da settembre: esultano gli automobilisti (Di sabato 13 agosto 2022) Grosse novità per gli automobilisti, da settembre cambiano le regole dell’Autovelox con le quali fare i conti Una delle maggiori preoccupazioni per gli automobilisti che percorrono strade statali e provinciali è la presenza dell’Autovelox ai margini della carreggiata. Anche i più attenti possono incappare in multe e sanzioni anche pesanti (economicamente e con perdita di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 13 agosto 2022) Grosse novità per gli, dacambiano ledell’con le quali fare i conti Una delle maggiori preoccupazioni per gliche percorrono strade statali e provinciali è la presenza dell’ai margini della carreggiata. Anche i più attenti possono incappare in multe e sanzioni anche pesanti (economicamente e con perdita di L'articolo proviene da Consumatore.com.

FPuppato88 : RT @GMnotizie: Cambia il codice della strada: nuove regole per gli autovelox Previste entro la fine di agosto dopo 12 anni di attesa. L’at… - GMnotizie : Cambia il codice della strada: nuove regole per gli autovelox Previste entro la fine di agosto dopo 12 anni di att… - oknosureddit : Codice della strada, nuove regole per autovelox e multe: cosa cambia e da quando - CarloBaldelli : Codice della strada, nuove regole per autovelox e multe: cosa cambia e da quando - msn_italia : Autovelox, arrivano le nuove regole: come cambierà il codice della strada -