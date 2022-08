Auto “vola” sopra ad una Lamborghini Huracan da 250mila euro | il video dell’incredibile incidente

(Di sabato 13 agosto 2022) Incredibilenel Regno Unito: un’, una Hyundai, è letteralmentetaad unada 250.000 sterline. È successo alle 10.24 di venerdì 12 agosto a Leeds. La scena è stata immortalata in questodiventato subito virale sul web. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Per i conducenti solo un grande spavento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

giornali_it : Schianto all'incrocio, auto vola sulla Lamborghini da 300mila euro #13agosto #QuotidianiNazionali #Leggo #Estero - leggoit : Schianto all'incrocio, auto vola sulla #Lamborghini da 300mila euro - leggoit : Schianto all'incrocio, auto vola sul super bolide da 300mila euro - Latina_Oggi : Rotatorie al buio, un altro incidente: è emergenza Ieri notte l’ultimo grave sinistro: auto con due giovani vola fu… - NotizieNews2 : Si sporge troppo dal finestrino dell'auto e vola giù: in fin di vita -

il Resto del Carlino

Ma il video pubblicato sui social media mostrava lunghe file diche si muovevano lentamente ... L o squadronecon Sukhoi Su - 24 e Sukhoi Su - 30. La base comprende anche una serie di bunker e ...... il Priority Pass è la soluzione ideale per chispesso. Questo è valido in oltre 1.200 VIP lounge al mondo e può essere abbinato a condizioni vantaggiose per quanto concerne il noleggioe a ... Via Rigossa Destra, auto vola fuori strada e si ribalta senza coinvolgere altri veicoli Un video drammatico mostra il momento in cui una Hyundai è volata sul cofano di una lussuosa Lamborghini Huracan da 250.000 sterline a Leeds. Lo spettacolare incidente, avvenuto alle 10:24 ...